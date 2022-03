La famille de Filip s'oppose à la diffusion des chansons inédites

La semaine passée, nous vous faisions découvrir deux morceaux inédits extraits de l'album solo sur lequel travaillait Filip Nikolic avant son décès. Mais sa famille demande un arrêt de la diffusion.

«Qui prendra ta place» et «Tombé de haut» sont sortis sur le Net et le premier est même commercialisé sur un site de téléchargement.

«Les parents de Filip appartiennent à une religion où le deuil dure six mois. Ils voulaient donc attendre pour sortir les morceaux de leur fils. Mais on sait que dans six mois plus personne ne parlera de Filip, c’est maintenant qu’il faut sortir ces morceaux».