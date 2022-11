Etats-Unis: La famille de Gabby Petito réclame 50 millions de dollars à la police

États-Unis : La famille de Gabby Petito réclame 50 millions de dollars à la police

Pour mieux comprendre les accusations de la famille de la jeune blogueuse, il faut remonter au 12 août 2021. Ce jour-là, un témoin appelle la police de Moab après avoir assisté à une violente altercation entre Gabby et Brian devant un magasin de la ville. Il affirme notamment avoir vu le jeune homme de 23 ans gifler sa petite amie. Une patrouille repère alors la camionnette du couple et fait signe à Brian Laundrie de s’arrêter. La vidéo de cette intervention policière a, depuis, fait le tour du monde.

Elle montre Gabby, visiblement en détresse, expliquant à un officier qu’elle souffre de tocs et de problèmes de santé mentale. De son côté, Brian Laundrie, qui présente une blessure au niveau de la pommette droite, évoque «une accumulation de petites choses». Gabby admet avoir frappé son compagnon, mais le couple nie toute violence de la part de Brian. Les policiers demandent finalement aux deux jeunes gens de passer la nuit séparément et ne donnent pas suite à cet incident. «L’homme et la femme ont déclaré qu’ils étaient amoureux et fiancés et qu’ils souhaitaient vraiment que personne ne soit accusé d’un crime», écrira l’officier Eric Pratt dans son rapport.