Hospitalisation en soins intensifs: La famille de Madonna «se préparait au pire»

«Au cours des deux derniers jours, personne ne savait vraiment dans quelle direction cela allait tourner, et sa famille se préparait au pire», a confié au Dailymail une source proche de la chanteuse. C'est pourquoi l'hospitalisation de la Ciccone a été gardée secrète jusqu'à mercredi. «Tout le monde croyait que nous risquions de la perdre et c'était la réalité de la situation», a-t-elle poursuivi.

Madonna a six enfants: Lourdes, 26 ans, Rocco, 22 ans, David, 17 ans, Mercy, 17 ans, et les jumelles Stella et Estere, 10 ans. L'aînée était à ses côtés chaque minute et l'épreuve semble avoir «soudé» la famille autour de la Queen of Pop qui semble aujourd'hui avoir pris conscience qu'elle n'avait plus 20 ans.