La famille des microrobots plus forte que l’humanoïde

Mais en groupe et dirigés par les «eyes-bots», sorte de minihélicoptères dotés d’yeux, ces microrobots viennent à bout de tâches complexes. Les chercheurs privilégient les familles de minirobots parce qu’ils sont plus robustes et plus fexibles que les humanoïdes. Si un membre d’un groupe de 20 microrobots tombe en panne, les 19 autres parviendront au bout de la tâche.