Carnet rose - La famille du frère de Nabilla va s’agrandir

Tarek Benattia, candidat de téléréalité révélé par «Allô Nabilla» et dont la rumeur dit qu’il participera à «Mamans et célèbres», a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. «Nous serons bientôt quatre. Dieu nous offre un deuxième cadeau pour notre plus grand bonheur», a écrit le frère de la starlette Nabilla, qui vit un dernier trimestre de grossesse compliqué.