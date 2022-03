Avis de décès : La famille grand-ducale et la Belgique en deuil

Le demi-frère du roi des Belges et de la grande-duchesse Charlotte, Alexandre de Belgique, s’est éteint dimanche après-midi à l’âge de 67 ans. Le palais royal a confirmé une information révélée plus tôt par la RTBF.

Né en 1942, le Prince Alexandre était le fils de Léopold III et de la Princesse de Réthy, la deuxième épouse du roi. Il est le demi-frère du Roi Albert II et de la grande-duchesse Charlotte, épouse de Jean et mère d’Henri, Grand-Duc du Luxembourg.