La famille Obama électrise la convention démocrate

Michelle Obama a ouvert lundi la convention démocrate de Denver en promettant que son mari serait un "président extraordinaire". Un discours destiné aussi à présenter un parti uni après les primaires.

"Je viens ici en tant que femme qui aime mon mari et qui pense qu'il sera un président extraordinaire", a déclaré Michelle Obama au terme de la première journée du rendez-vous démocrate. Elle a aussi salué son époux, le premier Noir à être mis en orbite présidentielle, comme un homme du peuple, sans oublier de rendre hommage à sa concurrente malheureuse des primaires, Hillary Clinton, dont le nom a été très applaudi.

"Barack et moi avons été élevés dans le respect de nombreuses valeurs qui sont les mêmes: il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut dans la vie; votre parole est sacrée et il faut faire ce que vous avez dit; il faut traiter les gens avec dignité et respect, même si vous ne les connaissez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux", a-t-elle lancé.