Pays-Bas : La famille royale des Pays-Bas huée par la foule

Le carrosse du roi Willem-Alexander et de la reine Máxima a été copieusement sifflé à La Haye, mardi.

Dure journée pour la monarchie néerlandaise mardi, «Jour du Prince» aux Pays-Bas, durant laquelle le roi prononce le discours du Trône et ouvre la cession parlementaire. Certains avaient décidé de profiter du passage du roi à La Haye pour faire connaître leur mécontentement: des cris et des huées ont ainsi retenti sur le passage du couple royal.

Pas vraiment surprenant selon nos confrères de 7sur7.be qui rappellent qu'une enquête a révélé il y a quelques mois que les Néerlandais n'avaient jamais eu aussi peu confiance en leur monarchie: à peine 56% affichaient leur soutien à la famille royale. Du jamais vu. Beaucoup estiment que la dotation du roi (plus de 6 millions d'euros) est beaucoup trop élevée.

Dans son discours, le roi a dénoncé l'augmentation de la pauvreté et des incertitudes. «Il est douloureux que de plus en plus de personnes aux Pays-Bas aient du mal à payer leur loyer, leurs courses, leur prime de santé ou leur facture d'énergie», a-t-il indiqué, avant d'annoncer que le gouvernement allait débloquer une enveloppe de près de 18 milliards pour soutenir les ménages modestes.