Funérailles à New York : La famille Trump a fait ses adieux à Ivana

Donald Trump et ses enfants aînés se sont recueillis mercredi dans une église de New York pour faire leurs adieux à la première épouse de l'ancien président américain, Ivana, décédée la semaine dernière à 73 ans.

Donald Jr, Ivanka et Eric Trump, les trois enfants que le milliardaire a eus avec Ivana, étaient réunis avec l'ancienne Première dame des États-Unis et actuelle épouse du républicain, Melania, pour un service funèbre à l'église St Vincent Ferrer, dans le quartier de l'Upper East Side, à Manhattan.

Donald Trump et Melania sont entrés par une porte latérale, a constaté un photographe de l'AFP, durant des funérailles sous sécurité renforcée. À l'intérieur, Eric Trump a confié à l'assistance que sa mère d'origine tchèque avait été «l'incarnation du rêve américain» et «une force de la nature», a rapporté le quotidien New York Post. De son côté, Ivanka Trump a décrit sa mère comme une «pionnière» lors de cette cérémonie catholique, a ajouté le tabloïd new-yorkais.

Quatre mariages

Ancienne skieuse de fond et mannequin, Ivana Trump, mariée à Donald Trump de 1977 à 1992, est décédée à 73 ans jeudi dernier, chez elle à New York de manière accidentelle, après une chute dans les escaliers selon plusieurs médias américains. Tout au long des années 80, les Trump ont été l'un des couples les plus en vue de New York, une célébrité renforcée par la montée en flèche des affaires immobilières de Donald Trump.

Leur séparation très médiatisée au début des années 90, qui aurait été causée en partie par la liaison de Donald Trump avec l'actrice Marla Maples, avait fourni un contenu juteux aux tabloïds de New York. Ivana Trump a ensuite mené sa propre carrière dans le monde des affaires, en développant ses lignes de vêtements, de bijoux et de produits de beauté et en écrivant des livres. Elle a été mariée quatre fois dans sa vie, une fois avant Donald Trump et deux fois après.