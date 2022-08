Burkina Faso: La famine menace une ville sous blocus jihadiste

Le Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir en janvier, en promettant de faire de la lutte antidjihadiste leur priorité, est confronté comme plusieurs pays voisins à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui y ont fait depuis 2015 des milliers de morts et deux millions de déplacés. Plus de 40% du territoire du Burkina Faso est hors du contrôle de l’État, selon des chiffres officiels, et les attaques se sont multipliées depuis le début de l’année.