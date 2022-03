Londres : La Fashion Week sans Burberry ni Beckham

La Fashion Week de Londres ouvre vendredi pour cinq jours de défilés avec quelques grands absents comme Burberry et Victoria Beckham.

Un rapport publié l'an dernier par Oxford Economics pour la Fédération des industries créatives et la fédération Creative England, affirmait que, «avec les bons investissements», le secteur de la création pourrait récupérer plus rapidement que l'économie britannique dans son ensemble.

Cette étude anticipait une croissance de plus de 26% d'ici 2025 pour le secteur et une contribution de 132,1 milliards de livres (154 milliards d'euros) à l'économie britannique - soit plus de 28 milliards de livres de plus qu'en 2020. A la Fashion Week de Londres succèdera celle de Milan puis Paris.