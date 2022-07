Sport US : La fausse bonne idée d’un joueur de NFL pour perdre du poids

Joueur des Tampa Bay Buccaneers et coéquipier de Tom Brady, Leonard Fournette est arrivé au camp d’entraînement de pré-saison en faisant 117 kilos. Beaucoup trop selon le staff des «Bucs», le poids idéal de Fournette étant fixé à 103 kilos. Dès lors, le running back s’est efforcé de perdre son excès de masse en faisant usage d’une technique originale: le sauna. Le joueur sue allègrement et perd du poids en eau. Cette technique est également utilisée par les combattants de MMA avant de monter dans l’octogone.

Danger de déshydratation

Pourtant, à long terme, elle relève de la fausse bonne idée. La perte d’eau peut mener à une déshydratation et à des malaises liés à la chaleur, a alerté à Yahoo Sports Mike Ryan, ancien préparateur physique de NFL.

«Les athlètes de haut niveau qui ont besoin de perdre du poids ont meilleur temps de s’entraîner longuement sous une météo chaude, tout en étant bien hydratés. J’ai vu quantité de joueurs de NFL court-circuiter cette méthode pour atteindre leur poids idéal en vue du camp d’entraînement, ce qui nuit souvent à leur sécurité et à leurs performances», complète Mike Ryan.

Du côté du clan Fournette, on maintient que cette histoire de poids ne sera qu’un vieux souvenir une fois que les matches officiels reprendront, en septembre. Fournette pourra-t-il à nouveau dévaler les yards avec sa pointe de vitesse démente? En 2017, alors sous les couleurs de Jacksonville Jaguars, il avait atteint 35,48`km/h à la course, faisant de lui l’homme le plus rapide de la saison NFL. Si Tom Brady entend remporter une huitième fois le trophée Vince-Lombardi, il aura évidemment besoin d’un Fournette au sommet de ses possibilités…