Affaire en Espagne : La fausse caravane solidaire pour l’Ukraine masquait un trafic de drogue

Les autorités espagnoles ont annoncé, lundi, avoir démantelé un trafic de cannabis. La drogue était cachée dans des cartons pour la faire passer pour des provisions et de l’aide humanitaire.

Lors de l’opération, près de 800’000 euros ont été saisis, ainsi que six armes à feu et 2500 plants de cannabis.

Les autorités espagnoles ont annoncé lundi avoir démantelé un important réseau de trafic de drogue accusé de dissimuler du cannabis dans un faux convoi humanitaire pour l’Ukraine afin de l’envoyer vers plusieurs pays européens. Selon la Garde civile, trente personnes au total ont été interpellées dans le cadre de cette opération, menée dans plusieurs villes d’Andalousie (sud), dont Séville, Málaga et Grenade.

Les suspects, de nationalités espagnole, ukrainienne, allemande et marocaine, s’approvisionnaient «dans des plantations de cannabis disséminées sur le territoire andalou», a précisé la Garde civile dans un communiqué. Pour exporter leur marchandise, «ils la dissimulaient dans des caisses en carton» qu’ils faisaient passer pour «des provisions et pour de l’aide humanitaire à destination de l’Ukraine», ajoute le communiqué.

Une fausse «caravane solidaire» avait pour cela été mise en place, avec des fourgonnettes immatriculées en Ukraine. Les trafiquants «pensaient ainsi passer inaperçus lors des contrôles policiers et aux frontières», souligne le communiqué. Lors de l’opération, près de 800 000 euros ont été saisis, ainsi que six armes à feu et 2 500 plants de cannabis, selon la Garde civile.