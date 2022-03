Banque centrale américaine : La Fed fait un pas de plus vers une hausse des taux

La banque centrale américaine a abandonné mercredi son engagement à se montrer «patiente» avant de relever ses taux directeurs.

La présidente de la Fed ouvre ainsi la porte à un premier resserrement du crédit dès sa réunion des 16 et 17 juin. «La modification de notre message d'orientation ne doit pas être interprétée comme le fait que nous avons décidé le calendrier de la hausse (des taux)», a-t-elle ajouté, assurant que la Fed ne fera pas preuve «d'impatience». Interrogée sur le fait de savoir si en offrant un message d'orientation plus vague que précédemment la Fed allait laisser les marchés deviner l'évolution des taux, Mme Yellen a répondu: «Notre politique dépend des données économiques (...). Il est évident qu'on ne peut pas apporter de certitude car nous ne savons pas comment l'économie va évoluer». La Banque centrale américaine se laisse donc une certaine marge de manœuvre dans l'hypothèse où l'économie américaine montrerait de subits accès de faiblesse ou si ses objectifs de plein emploi et d'inflation annuelle à 2% se révélaient hors de portée.

Dans son communiqué, le FOMC relève également que l'inflation a «encore décliné», plombée par le déclin de cours mondiaux du pétrole, mais il n'affirme plus comme en janvier que les prix vont encore baisser même si l'inflation devrait «rester à son bas niveau actuel à court terme». En janvier, les prix à la consommation aux États-Unis n'ont ainsi progressé que de 0,2% sur un an. Reflétant son regain de prudence, la Fed a abaissé mercredi ses prévisions de croissance comme d'inflation aux États-Unis tout en se montrant plus optimiste sur le front de l'emploi. Le produit intérieur brut du pays (PIB) ne devrait plus progresser que de 2,3% à 2,7% sur un an, selon les nouvelles projections trimestrielles du FOMC et les prix à la consommation ne devraient plus augmenter que de 0,6 à 0,8% cette année. En 2015, le taux de chômage devrait évoluer entre 5,0 et 5,2%, selon la Fed.