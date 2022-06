«Pogmentary» : La femme de Paul Pogba ignorait qu'il était une star du foot

Dans un documentaire consacré à la star des Bleus, Zulay Pogba a confié qu'elle ne regardait pas le foot et qu'elle n'avait donc jamais entendu parler de son futur mari, avant de le rencontrer.

Paul et Zulay Pogba sont mariés depuis un peu plus de quatre ans.

«On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami qui était collègue architecte», raconte Zulay Pogba. «J'ignorais qui il était parce que je ne regarde pas le foot», sourit-elle, en faisant cette confidence dans «Pogmentary», le documentaire consacré au footballeur français, disponible sur Amazon Prime, à partir de vendredi. «Elle ne me connaissait pas en fait et c'est une bonne chose parce qu'elle ne m'a pas aimé pour ce que je suis, un footballeur célèbre», ajoute l'intéressé.

«Ma première impression, c'est que partout où il va il scintille, c'est une star ambulante», enchaîne la jolie Bolivienne, mère de ses deux petits garçons, Labil Shakur (3 ans) et Keyaan Zaahid (21 mois). «Quand il est à la maison, c'est une personne normale», confie celle qui lui a dit oui il y a un peu plus de quatre ans.

«Je n'ai pas le droit à l'erreur»

Les débuts et les exploits de Pogba y sont retracés à travers des séquences de dessin animé et des images d'archives, aux côtés des séquences filmées en famille et les interviews de ses proches. L'agent Mino Raiola, la «terreur des clubs», et son associée l'avocate Rafaela Pimenta, sa «maman de business» qui a repris en main l'écurie du célèbre intermédiaire mort en avril, sont omniprésents. Le fil rouge du film est en effet la négociation avortée pour une éventuelle prolongation à Manchester et les nombreuses rumeurs de transferts de l'été 2021, notamment vers le Paris-SG.