En Grande-Bretagne : La femme devient un «objet», la pub suspendue

La chaîne britannique de vente en ligne de vêtements Boohoo a été rappelée à l'ordre pour une publicité qui «transformait en objet et sexualisait» la femme.

La chaîne britannique de vente en ligne de vêtements Boohoo a été rappelée à l'ordre, mercredi, pour une publicité qui «transformait en objet et sexualisait» le corps de la femme, selon le régulateur, qui a forcé la marque à la retirer de son site Internet. La publicité en cause, pour un T-shirt, montrait notamment un modèle féminin dans des poses suggestives ne portant outre l'article vendu «qu'un bas de bikini et des baskets». Celle-ci «ne doit plus apparaître sous sa forme actuelle», a jugé dans une décision l'autorité britannique de la publicité (ASA).