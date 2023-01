Polémique : La femme du coach meurt, Sochaux ne veut rien savoir

Les obsèques se déroulant ce jour-là, la Ligue ainsi que le diffuseur BeIN Sports avaient donné leur accord pour le report de la rencontre. Mais l'adversaire, le FC Sochaux-Montbéliard, n'a pas donné de suite favorable. Le club s'en est justifié dans un communiqué: «Au regard de ce que cela induit en termes d’organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h (…) L’ensemble du FCSM compatit à l’immense peine ressentie par Stéphane Moulin et ses proches. Il aurait aimé pouvoir donner suite à la demande du SM Caen».