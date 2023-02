Enquête ouverte en France : La femme enceinte accidentée avec Pierre Palmade a perdu son bébé

Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte, samedi, après la collision qui a impliqué un véhicule conduit par l'humoriste Pierre Palmade sur une route de Seine-et-Marne.

Le procureur de la République de Melun a annoncé, samedi, l'ouverture d'une enquête pour homicide et blessures involontaires après la collision qui a impliqué la veille un véhicule conduit par l'humoriste Pierre Palmade sur une route de Seine-et-Marne. Les jours de Pierre Palmade, grièvement atteint, n'étaient plus en danger samedi, selon sa famille. Trois autres personnes ont été grièvement blessées dans le véhicule percuté par sa voiture, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé, selon le dernier bilan livré par le procureur, Jean-Michel Bourlès.