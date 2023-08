Forbach: la femme n'a pas été séquestrée, le mari remis en liberté

«La garde à vue sera levée en fin d’après-midi ou dans la soirée», a indiqué le procureur Olivier Glady lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’«aucun élément» ne permet en l'état de le poursuivre. Le médecin légiste qui a examiné cette femme de 53 ans, de nationalités espagnole et allemande, n’a pas non plus relevé sur elle de traces de viols ou de blessures, a ajouté M. Glady.