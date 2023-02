Royaume-Uni : La femme qui a dépucelé le prince Harry sort du silence

Sasha Walpole, 40 ans, mère de deux enfants et conductrice de pelleteuse de profession, a révélé être la femme avec qui le prince Harry a connu son premier rapport sexuel.

Son identité était restée mystérieuse. La femme avec qui le prince Harry a eu son premier rapport sexuel a pris la parole auprès de The Sun. Il s'agit de Sasha Walpole, 40 ans, mère de deux enfants et conductrice de pelleteuse de profession. Selon elle, Harry avait 16 ans à l’époque, soit un an de moins que ce qu’il affirme dans ses mémoires.