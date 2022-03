Champions League : La ferveur des fans de la Juve n'a pas de limites

Les tifosi du club turinois sont prêts pour la finale de Champions League. Ils ont tenu à le faire savoir à leurs idoles avant leur départ pour Cardiff.

Les fans de la Juventus ont attendu les joueurs de leur équipe préférée pour leur souhaiter un bon voyage et leur rappeler à quel point la victoire contre le Real Madrid est importante à leurs yeux. Pour faire ça bien, ils se sont présentés devant le centre d'entraînement avec un poids lourd transformé en discothèque. Le camion, totalement repeint aux couleurs du champion d'Italie, fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis jeudi.

Images de joueurs, autocollants rappelant les six titres de champion d'Italie consécutifs, clichés des légendes du club, et même piliers qui rappellent le Juventus Stadium (qui sera rebaptisé Allianz Stadium dès le 1er juillet) décorent le véhicule, sur lequel 200 fans peuvent monter. Entièrement refait par un tifoso artiste connu sous le pseudo de Kikko, le camion a quitté jeudi Turin pour Cardiff, où il sera mis à disposition des fans de la Juve samedi.

Le hashtag #FromBerlinToCardiff rappelle que ce poids lourd avait déjà parcouru 1 200 km entre le Piémont et Berlin il y a deux ans pour la finale de Champions League entre la Juve et le FC Barcelone (1-3). Son pied sur l'accélérateur, Kikko parcourra 300 kilomètres de plus par trajet pour atteindre la capitale galloise cette fois-ci. Avec un seul rêve, une seule obsession. La même que celle évoquée par les joueurs de Massimiliano Allegri: rentrer avec la coupe cette fois-ci.