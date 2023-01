Natation/Euro Meet au Luxembourg: «La fête a été globale et on a pu y prendre part»

Christophe Audot: Ça fait très plaisir de renouer avec l’événement de la natation au Luxembourg. On remarque qu’il est au calendrier de beaucoup de groupes de très haut niveau. Ça s’est plutôt bien passé. On est tributaire de la concurrence internationale, mais nous avons eu des finalistes A et des finalistes B. La fête a été globale et on a pu y prendre part.