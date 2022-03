Etats-Unis – La fête d'Halloween tourne au bain de sang

États-Unis : La fête d'Halloween tourne au bain de sang

Quatre personne ont été tuées lors d'une fusillade, jeudi soir, survenu dans une fête d'Halloween en Californie.

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées jeudi soir dans une fusillade lors d'une fête d'Halloween près de San Francisco, selon les autorités et la presse locale. «Quatre morts et plusieurs blessés dans la fusillade d'Orinda. Plus de détails à venir», a tweeté la police du comté de Contra Costa vendredi matin.