A Séoul: La fête d'Halloween vire au drame, de nombreux morts

À Séoul : La fête d'Halloween vire au drame, de nombreux morts

Les autorités coréennes affirment qu'une cinquantaine de personnes ont subi un arrêt cardiaque, après une bousculade dans le cadre d'une fête d'Halloween à Itaewon, un quartier festif de Séoul, rapporte The Korea Herald. D'après la BBC, quelques 100 000 personnes se trouvaient dans la zone, où se déroulait la première fête sans masque depuis le début de la pandémie.

Un porte-parole des pompiers a confirmé l'incident, indiquant que 140 ambulances avaient été déployées sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Des vidéos publiés sur les réseaux sociaux montrent les services de secours et des anonymes venir en aide à des victimes et procéder à des massages cardiaques, dans des rues noires de monde. D'autres photos montrent plusieurs corps alignés au sol, sous des bâches. Des messages publiés plus tôt dans la soirée font état de rues d'Itaewon tellement bondée que le secteur semblait dangereux.