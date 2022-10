À Séoul : La fête d'Halloween vire au drame, au moins 146 morts

Un mouvement de foule lors d'une fête d'Halloween à Séoul a fait au moins 146 morts et 150 blessés, selon un premier bilan. Les victimes ont été piétinées.

Au moins 146 personnes sont mortes et 150 d'autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche dans une bousculade à Séoul, où des milliers de personnes s'étaient pressées dans les rues étroites d'Itaewon, un quartier de la capitale sud-coréenne lors des célébrations de Halloween. Le bilan a continué à s'aggraver au fil de la nuit. Un peu plus tôt, les autorités faisaient état de 120 morts et 100 blessés.