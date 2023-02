Événement au Luxembourg: La fête des amoureux, «date clé de l’année» pour certains commerces

«Début février, on voit déjà des messieurs prospecter pour le cadeau de leur conjointe ou conjoint».

«Début février, on voit déjà des messieurs prospecter pour le cadeau de leur conjointe ou conjoint. Certains doivent être guidés. D’autres, plus rares, connaissent la circonférence des doigts de leur femme», relate un bijoutier du Kirchberg. «Les clients sont majoritaires, mais avec la démocratisation des bijoux pour hommes, on commence à voir des clientes».