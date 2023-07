Fête médiévale : Un retour dans le temps au château de Vianden

Combats à l'épée, souffleurs de verre, archers et troubadours, la fête médiévale est lancée au château de Vianden. Pour le week-end inaugural, un public très nombreux, venu du Grand-Duché et des pays voisins, s'est offert un voyage au Moyen Âge, entre spectacles et ateliers.