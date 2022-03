La Fiat Fiorino Qubo est dans l'air du temps

Or, comme en politique ou dans l’industrie automobile, «gouverner, c’est prévoir», et qu’il faut aussi savoir «faire feu de tous bois», Fiat vient d’ajouter une corde à son arc. En transformant sa récente fourgonnette à usage urbain, la Fiorino, en une petite voiture particulière ramassée, habitable et sans chichi, la Fiorino Qubo.