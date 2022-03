Propriété par des tiers : La FIFA attaquée au Portugal et en Espagne

Les ligues de football de l'Espagne et du Portugal ont dénoncé devant la Commission européenne la décision de la FIFA d'interdire la propriété de joueurs par des tiers.

L'Argentin Carlos Tevez a été l'un des premiers joueurs détenus par des tiers à évoluer en Europe. Ici, avec le maillot de West Ham. AFP

«Cette interdiction enfreint les normes de protection de la concurrence du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ainsi que les libertés fondamentales d'établissement, de prestation de service, de travail et de circulation de capitaux», écrivent les ligues portugaises et espagnoles dans un communiqué commun. Cette plainte «peut entraîner une sanction de plusieurs millions d'euros pour la FIFA et des indemnités pour les clubs, les joueurs et les tiers affectés», affirment les deux ligues, qui ont dénoncé la décision de la FIFA devant la direction générale de la concurrence de la Commission européenne.

Le comité exécutif de la FIFA a annoncé le 19 décembre qu'il mettrait en application au 1er mai 2015 son interdiction de la propriété de joueurs par des tiers. La FIFA précisait alors que «les accords déjà existants doivent être maintenus jusqu'à leur expiration contractuelle» et que «les nouveaux accords signés entre le 1er janvier et le 30 avril 2015» seront limités à une durée d'un an maximum.

La FIFA a pris cette décision sous la pression de l'UEFA, dont le président Michel Platini dénonce le fait que les joueurs ne soient plus maîtres de leur avenir parce qu'ils appartiennent «de plus en plus souvent à des sociétés opaques basées dans des paradis fiscaux et contrôlées par on ne sait quel agent ou fonds d'investissement». La pratique des joueurs possédés par des tiers est encore essentiellement en vigueur en Amérique du Sud. Elle est présente aussi en Espagne et au Portugal. Les droits sportifs des joueurs sont en copropriété entre des clubs et des investisseurs.