Scandale au Mondial : La FIFA doit faire face à un trafic de billets

La police brésilienne a indiqué jeudi qu'un membre de l'instance mondiale du foot était soupçonné d'être à l'origine d'un trafic de tickets depuis quatre Coupes du monde.

Ce scandale éclate à la veille des quarts de finale de la Coupe du monde au Brésil et concernerait un trafic de quelque 70 millions d'euros.

Selon le quotidien O Dia, ce système de revente de billets dans des tribunes VIP aurait fonctionné pendant les quatre derniers Mondiaux, générant pour chaque compétition des recettes d'environ 70 millions d'euros. Selon la police de Rio, un membre de la FIFA, qui se trouve actuellement à Rio, fournissait des billets, originellement destinés à des partenaires et fédérations, à un intermédiaire résidant à Dubaï, via le prestataire Match Hospitality.

Les billets ainsi détournés étaient ensuite revendus à un prix de base de 1 000 euros l'unité. «Nous pensions que le Franco-Algérien Mohamadou Lamine Fofana était de la FIFA et à la source (du trafic). Mais après son arrestation, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui (…) avec un intermédiaire à Match Hospitality», prestataire de la FIFA, a déclaré le commissaire Fabio Barucke. Onze personnes ont été arrêtées mardi en lien avec cette affaire. «L'Algérien, qui a des racines en France et vit à Dubaï, a obtenu les billets par le biais de Match Hospitality. Ce qui suggère la participation de la FIFA, et cette entreprise fait à présent l'objet d'une enquête», a précisé le policier.