La FIFA menace de priver le public européen du Mondial féminin

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, menace de «ne pas diffuser» le Mondial féminin de football dans les grands pays européens si les offres de leurs diffuseurs restent trop inférieures à ses attentes, selon un communiqué de l'instance mardi. «Pour être parfaitement clair, nous considérons comme une obligation morale et juridique notre refus de brader la Coupe du monde féminine», qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, a déclaré le dirigeant lundi lors d'une table ronde de l'Organisation mondiale du commerce.

Seulement «1 à 10 millions de dollars» proposés par les diffuseurs

Décalage horaire oblige, les négociations s'avèrent particulièrement difficiles en Europe et n'ont pas abouti avec les «cinq grands pays» du foot - soit le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France, alors que la FIFA a déjà signé avec des diffuseurs américains, canadiens ou brésiliens. «En conséquence, si les diffuseurs continuent de se montrer injustes envers la Coupe du monde féminine et les femmes, nous serons dans l'obligation de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans ces ''cinq grands pays européens''», a menacé Gianni Infantino.