Mondial-2022 : La Fifa ouvre des procédures contre l'Argentine et la Croatie

Le geste plein de vulgarité du gardien argentin à l'issue de la finale et des chants à connotation fasciste des joueurs croates pourraient être visés et sanctionnés.

La Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé vendredi ouvrir des procédures contre les sélections de l'Argentine et de la Croatie pour des événements survenus respectivement lors des matches face à la France et au Maroc lors du Mondial-2022 au Qatar. La procédure contre l'Argentine vise notamment «de possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d'officiels)» lors de la légendaire finale du Mondial remportée face à la France aux tirs au but (3-3 a.p.).