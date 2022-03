Révélations gênantes : La FIFA se défend après les Football Leaks

Le président de la FIFA Gianni Infantino voit dans les révélations de vendredi une tentative de déstabilisation de la part d'anciens membres de l'instance.

LA FIFA a réagi samedi matin aux révélations nées des Football Leaks, lesquelles entachent la réputation d'intégrité de son président Gianni Infantino. «Il y a quatre semaines, un groupe de journalistes a envoyé plusieurs centaines de questions, basées sur des e-mais internes et privés, ainsi que par d'autres biais, tous fournis illégalement par des tiers. Malgré le fait que nous ayons répondu de manière directe et honnête aux questions, certains médias ont décidé d'ignorer la plupart de nos réponses et de détourner les faits, par volonté de discréditer la FIFA et de tromper leurs lecteurs», a estimé la FIFA.