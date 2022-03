Etats-Unis : La fille de Cindy Crawford taxée d'anorexique

Kaia Gerber est jugée bien trop maigre par les internautes, d'après ses photos sur Instagram. Du coup, ils blâment la mère du jeune top model.

Du haut de ses 16 ans, la fille de Cindy Crawford a de qui tenir. Depuis qu'elle s'est lancée dans le mannequinat, elle cartonne grâce à sa ressemblance frappante avec sa mère. Cependant, sa silhouette longiligne fait débat depuis quelques jours. Ses photos postées sur Instagram ont scandalisé de nombreux internautes qui s'inquiètent de sa maigreur. «Elle n'était pas aussi mince que ça avant. Elle a perdu du poids à cause du mannequinat», a déploré une fan. «Ce qui me choque le plus c'est l'épaisseur de ses cuisses», a renchéri une autre.