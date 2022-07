A Miami: La fille de David Hasselhoff défile en maillot de bain

À Miami : La fille de David Hasselhoff défile en maillot de bain

Sexy et déterminée: Hayley Hasselhoff a porté deux créations de la marque Cupshe dimanche dernier sur le catwalk de Miami: un deux pièces rose et bleu et un maillot une pièce noir accompagné d'un paréo de la même teinte. «Merci de m'avoir fait défiler pour la première fois à la Miami Swimm Week», a-t-elle écrit sur Instagram. «Je suis tellement honorée d'avoir participé à ce show qui vise à représenter l'inclusivité et la diversité». Avant de conclure: «Votre corps mérite d'être célébré ici et maintenant sans restriction à cause de sa taille».