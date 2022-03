Bande dessinée : La fille de Franquin demande d’interdire «Le Retour de Lagaffe»

L’unique ayant droit de Franquin s’oppose à la sortie annoncée pour octobre 2022 d’un 22e album, «Le Retour de Lagaffe» (éditions Dupuis), sous les traits du dessinateur canadien Delaf.

Me Claude Katz, avocat d’Isabelle Franquin, fille du défunt dessinateur belge, a confirmé mardi à l’AFP une information du quotidien Le Soir. La fille et unique ayant droit d’André Franquin (1924-1997) estime que «les droits moraux sont inaliénables» et que son père «a toujours exprimé de son vivant, de manière continue et répétée, sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d’un autre dessinateur», selon un communiqué transmis par Me Katz.