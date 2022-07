Affaire en Iran : La fille de l’ancien président inculpée pour des propos polémiques

Faezeh Hachemi, 59 ans, fille d’Ali Akbar Hachemi Rafsandjani, est accusée de propagande contre son pays et de blasphème sur les réseaux sociaux, a annoncé dimanche la justice iranienne.

Faezeh Hachemi, photographiée ici en 2017 lors de l’enterrement de son père, est une ex-députée et militante des droits des femmes. Ses propos sur l’épouse de Mahomet, notamment, lui valent d’être poursuivie en justice.

La fille de l’ancien président iranien Ali Akbar Hachemi Rafsandjani a été inculpée de propagande contre le pays et de blasphème, a annoncé dimanche la justice. En mai, le site de l’Autorité judiciaire, Mizan Online, avait annoncé la convocation par le procureur de Faezeh Hachemi, 59 ans, pour ses commentaires sur les réseaux sociaux sur les Gardiens de la révolution, l’armée idéologique du régime, et le prophète Mahomet.

«L’acte d’accusation a été transféré au tribunal, où elle a été inculpée d’activités de propagande contre le système de la République islamique d’Iran et de blasphème», a déclaré le procureur de la République de Téhéran, Ali Salehi, cité par Mizan Online. Faezeh Hachemi, ex-députée et militante des droits des femmes, avait soutenu à la mi-avril que la demande de Téhéran de retirer les Gardiens de la révolution de la liste noire américaine des organisations terroristes était «nuisible aux intérêts nationaux». Or, la suppression de la désignation terroriste pour les Gardiens est une demande clé de Téhéran dans les négociations pour relancer l’accord sur son programme nucléaire avec les grandes puissances.