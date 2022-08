Los Angeles: La fille de Madonna se lance dans la musique

Pour ses débuts dans la musique, Lourdes Leon a frappé fort. Bien décidée à suivre les pas de sa célèbre mère, Madonna, l’Américaine, dont le nom d’artiste est Lolahol, a sorti son premier single, «Lock&Key», accompagné d’un clip sulfureux où elle n’hésite pas à se dénuder. Le tout dans un univers plutôt déroutant. On y voit la chanteuse de 25 ans, très maquillée, dans un cimetière, avec un amoureux au look de bad boy, puis dans une voiture de sport, vêtue d’une tenue sexy laissant apparaître ses seins dont les tétons sont dissimulés par des patchs, et enfin à moitié nue sur une plage où, avec un regard lascif, elle fait le grand écart sur le sable.

Publié sur YouTube jeudi 25 août, le premier clip de la jeune femme a reçu un accueil très positif de la part des internautes. «J’ai hâte de découvrir ta discographie et que tu explores ton talent artistique! Je suis surpris que ta tonalité soit si différente de celle de Madonna et je suis très heureux qu’elle ne ressemble à personne d’autre non plus», a commenté l’un d’eux. «Cette vidéo est folle et tu es si belle. Tu es définitivement dans ton élément», a renchéri un autre, ou encore: «Elle est incroyable dans cette vidéo. Je vais devenir fan, c’est sûr!»