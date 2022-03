La fille de Sonny et Cher va devenir un homme

La fille unique du couple de chanteurs pop vedettes des années 1960 et 1970 va subir une opération pour devenir un homme. L'info a été confirmée vendredi par son porte-parole.

Chastity Bono a 40 ans. Son attaché de presse, Howard Bragman, affirme que l'écrivaine et militante des droits des homosexuels a "pris la courageuse décision d'honorer son identité réelle".

Celle qui souhaite désormais se faire appeller "Chaz" est la fille de Cher, chanteuse et actrice "oscarisée", aujourd'hui âgée de 63 ans, et de Sonny Bono, son partenaire sur scène et à la télévision. Le couple a été marié de 1964 à 1975. Sonny Bono, devenu parlementaire républicain, est mort d'un accident de ski en 1998.