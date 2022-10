Catch: La fille de The Rock fait son entrée sur le ring

Lors du show télé «NXT», diffusé le 25 octobre 2022 aux États-Unis, Simone Johnson a été officiellement présentée comme la quatrième membre de Schism, équipe de catcheurs formée par Rip Fowler, Jagger Reid et le multiple champion Joe Gacy. «Schism m’a accueilli avec bienveillance et amour, faisant fi de tous les préjugés. C’est une véritable seconde famille», a-t-elle expliqué.

La progéniture de The Rock a signé un contrat avec la WWE, plus grande entreprise de lutte professionnelle du monde, en 2020 déjà. À cause du Covid et de blessures à répétition à un genou, qui lui ont valu trois opérations, le premier combat de celle qui lutte sous le pseudo d’Ava Raine n’a eu lieu qu’en juillet 2022. Lors de ce match d’exhibition à Orlando, en Floride, il n’y avait eu aucun vainqueur.