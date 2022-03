Casse du siècle : La fille de Toni Musulin victime d'une tentative d'enlèvement

Une lycéenne de 18 ans, qui pourrait être la fille du convoyeur de fonds accusé d'avoir volé plus de 11 millions d'euros, a déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement mardi.

Habitant en Savoie, une jeune fille de 18 ans, "a déposé plainte mardi pour une tentative d'enlèvement qui aurait eu lieu le jour même", a déclaré le procureur de la République Jean-Pierre Valensi. L'enquête a été confiée à la police judiciaire, qui n'a pour le moment pas trouvé de témoin ni d'élément matériel concernant cet enlèvement, selon le procureur.

La jeune fille, qui a été hospitalisée une journée avec des hématomes à la jambe, a déclaré avoir été agressée sur le trajet entre son domicile et son lycée, immobilisée et frappée par un homme portant des gants de cuir, qui a tenté de l'emmener, selon son avocat. Elle a déclaré que le conducteur d'un véhicule passant au même moment avait klaxonné, surprenant l'agresseur, qui a relâché sa prise, lui donnant l'occasion de s'enfuir et de se réfugier dans une pharmacie.

"On en veut au pognon de ton père"

"Elle a rapporté que l'homme avait dit qu'elle était plus jolie que ce que Musulin lui avait dit, et qu'il voulait l'argent de son père", a déclaré Me Frédéric Lalliard. "On en veut au pognon de ton père", aurait dit l'agresseur, selon des propos rapportés par la victime et relayés par le quotidien régional Le Progrès, que le parquet n'a pas confirmés.

"Selon moi, il y a peu de doutes sur la crédibilité de cette agression, mais ce n'est pas forcément le fait de milieux mafieux: on peut imaginer un rigolo, qui a voulu profiter de la situation", a dit Me Lalliard, ajoutant que la mère et la fille étaient "très inquiètes". La lycéenne, qui est selon l'état civil la fille d'un autre homme et n'avait pas de contact avec Musulin, a appris récemment qu'elle pourrait être la fille du convoyeur de fonds soupçonné d'avoir volé 11,5 millions d'euros à Lyon début novembre, dont seuls 9 millions ont été retrouvés. Selon son avocat, elle a porté le nom de Musulin pendant huit ans, sans le connaître, avant d'être reconnue par le nouveau compagnon de sa mère. Elle a découvert à l'occasion de la médiatisation de l'affaire Musulin l'identité de celui qui pourrait être son père biologique.

Par ailleurs, Toni Musulin a dit au juge d'instruction qu'il n'avait pas emporté les 2,5 millions d'euros manquants sur les 11,5 millions d'euros envolés le 5 novembre à Lyon, dont seuls 9 millions ont été retrouvés, a annoncé jeudi le parquet de Lyon.