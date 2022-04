Restaurants au Luxembourg – La fin de certaines aides à l'horeca fait râler

Si la plupart des restrictions liées au Covid-19 ont été levées, la crise n’est pas terminée pour tout le monde dans le secteur horeca. «J’enregistre encore un recul de 40% du chiffre d’affaires. Cela atteint même 50% à 60% le midi, à cause du télétravail», déplore Renzo Bellanima, gérant du Délirio Culinario, dans la capitale. Un recul que les livraisons ne compenseraient pas.

Il regrette la fin des aides aux coûts non couverts. «Le midi en ville, notre clientèle est composée de travailleurs. Cela devrait aller mieux à partir d’avril, lorsque les gens reviendront. En attendant, nous enregistrons des pertes». «J’ai perdu une grande partie de mes clients à cause de la crise et du télétravail. J’ai peur qu’ils ne reviennent pas après, car ils ont pu prendre d’autres habitudes. Prolonger les aides aurait été bienvenu», témoigne un autre, qui a préféré rester anonyme.