Télévision : La fin de la série «Better Call Saul» approche

Un des acteurs a laissé entendre que le spin-off de la série «Breaking Bad» se terminera après la saison 6.

Interrogé par le site collider.com, Giancarlo Esposito a déclaré que le feuilleton ne connaîtrait certainement pas plus de six saisons. «Ça semble la manière la plus confortable de terminer cette série», a-t-il dit. AMC, la chaîne qui propose «Better Call Saul» aux États-Unis, n'a pas souhaité commenter les propos de celui qui incarne le dealer de méthamphétamines, Gustavo Fring.