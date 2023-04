Au Luxembourg : La fin des distributeurs de Coca-Cola dans les lycées

Toujours présents dans certains lycées ce lundi, à l'occasion de la rentrée, les distributeurs automatiques de sodas et snacks de la marque Coca-Cola vont définitivement disparaître des écoles secondaires «d'ici à la fin de l'année». Invoquant «une décision commerciale», la direction belge de la célèbre marque d'Atlanta vient en effet d'annoncer cette intention pour la Belgique et le Luxembourg, tout en nuançant sa portée: «Nous n'étions plus présents dans les écoles primaires depuis un certain temps déjà, et dans les écoles secondaires, nous ne proposions jusqu’à présent que de l’eau et des boissons sans sucre».