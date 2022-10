Dans l'UE : La fin des voitures thermiques actée pour 2035

Les véhicules thermiques ne pourront plus être vendus dans l'Union européenne à partir de 2035, après l'accord trouvé jeudi soir au Parlement européen.

Les eurodéputés et les Etats membres de l'UE ont trouvé un accord jeudi soir sur une législation européenne qui prévoit la fin de la vente de véhicules neufs à moteur thermique à l'horizon 2035, ont annoncé les négociateurs. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est réjouie d'une «étape clé» pour les ambitions climatiques de l'UE, qui va «stimuler l'innovation et notre leadership industriel et technologique».