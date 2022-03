Luxembourg : La fin du CovidCheck et du masque obligatoire vendredi soir?

LUXEMBOURG – La nouvelle loi Covid sur l'allègement des mesures – fin du CovidCheck et du masque obligatoire – doit être votée vendredi en début d'après-midi.

Une fois la nouvelle loi adoptée, il s'agira de la publier. Une publication qui devrait intervenir vendredi, ou au plus tard samedi. Dés l'entrée en vigueur, le CovidCheck ne sera plus requis pour entrer dans les bars, restaurants ainsi que dans l'ensemble du secteur des loisirs et le monde professionnel. Le port du masque ne sera plus imposé non plus, sauf sans les transports publics, les hôpitaux et les maison de soins.