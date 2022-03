La finance doit devenir éthique

LUXEMBOURG - Selon une étude TNS-ILReS pour Déi

Gréng, les clients des banques

privilégient désormais

la transparence et l'éthique.

Ce sont surtout les grands établissements qui ont connu beaucoup de mouvements, certains clients leur préférant des structures plus locales. «Un sondé sur deux est sensible aux critères éthiques pour ses placements. Le plus important des paramètres, c'est la sécurité», indique Charles Margue de TNS-ILReS pour qui la crise financière a changé le rapport des clients à leurs banques.