Au Luxembourg: La finance et la construction font (un peu) rebondir le PIB

L'institut statistique national décline la création de richesses par secteur. On y constate que «la valeur ajoutée des activités financières et d'assurance augmente de 5,5%» au premier trimestre par rapport au précédent et de 3,4% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Malgré la crise, les secteurs «Construction» (+6,4%) et «Activités immobilières» (+2,1%) sont à la hausse d'un trimestre sur l'autre. Mais par rapport au même trimestre de l'année précédente, la construction recule de 4,2%.