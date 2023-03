Au Luxembourg: La finance tire-t-elle tous les salaires vers le haut?

«La place financière est la porte d’entrée naturelle de la finance internationale vers l’Europe, avec son lot de gros salaires», résume Louis Chauvel, chercheur à l’Uni en sociologie et en économie. Selon lui, «les salaires les plus intéressants de la Place suivent la même tendance que dans le reste du monde, avec une accumulation financière renforcée depuis dix ans».

Quant à une influence sur les salaires dans le reste de l’économie, Louis Chauvel évoque bien «un effet de ruissellement», tout en se montrant prudent: «Une part de la fortune va aux non-résidents. Quant à l’immigration, elle joue dans les deux sens, puisque les personnes concernées se trouvent aussi bien tout en haut que tout en bas de la pyramide des revenus, ce qui rend l’analyse complexe». L’avantage que tirerait le pays dans son ensemble des gros revenus viendrait de l’imposition. «Le budget de l’État s’en ressent et celui-ci peut payer des services généreux que les autres pays ne peuvent pas».

Nicolas Mackel, CEO de Luxembourg for finance, nuance sur les gros revenus, insistant sur «des débuts de carrière autour de 30 000 euros par an dans les Big 4». Surtout, «la masse des salariés de la finance gagnent moins que dans le secteur public». Davantage qu’un effet sur les salaires, il voit «un bénéfice pour l’économie, car l’argent est dépensé vers les restaurateurs, les vendeurs de voitures, les artisans, etc.». Les plus gros salaires du pays «sont tirés par les prix du logement», reprend Louis Chauvel. Car «les employeurs doivent permettre à leurs salariés de payer le prix du mètre carré à moins de quinze minutes du Kirchberg».