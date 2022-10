Nancy Jazz Pulsations : La fine fleur du rap français fait lever les foules à Nancy

Les rappeurs Jazzy Bazz et Dinos étaient les têtes d'affiche du Nancy Jazz Pulsations, vendredi.

Les protagonistes n'ont pas déçu, le chapiteau du parc de la Pépinière se muant en nouveau repaire des «Rap Contenders». Et si les années battles sont loin, Jazzy Bazz n'a rien perdu de sa verve et de son énergie sur scène. Le rappeur parisien a offert un véritable show à l'ancienne entre flow aiguisé et punchlines bien senties. Une certaine idée de la scène qui sied bien à un public d'aficionados.